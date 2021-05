Essig, Wein & Co: Kulinarische Köstlichkeiten "vom Fass" gibt es bei Markus Langhammer im Auhof Center.

WIEN/PENZING. Das immer größer werdende Interesse an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln kann man seit geraumer Zeit beobachten. Mittlerweile gibt es immer mehr Manufakturen und Kleinerzeuger, die auf dieses Konzept bauen und ihre Kunden mit dem versorgen, was man für die Zubereitung schmackhafter Speisen benötigt. Dieser Umstand hat Markus Langhammer auf den Plan gerufen, sich mit dieser Materie eingehend zu beschäftigen. Nach zahlreichen Recherchen, was denn der Konsument so alles in der Küche benötigt, wurde er auf Essige und Öle aufmerksam, die eine immer größer werdende Bedeutung bei der Zubereitung von Speisen erlangt haben. In Ravensburg aufgewachsen, kannte er schon aus seiner Kindheit die Produkte der Firma „Vom Fass“, einem Lebensmittelproduzenten, der sich auf die Herstellung von ebendiesen Ingredienzien spezialisiert hatte. Langhammer lebt seit 1994 in Wien, arbeitete jahrzehntelang in der Tourismusbranche und fiel Umstrukturierungen in seinem Betrieb zum Opfer. Das war Grund genug, um sich in anderen Gefilden umzusehen und einen Neubeginn zu wagen.

Markus Langhammer

Als Franchisenehmer dieser deutschen Firma, welche mit ihren Läden in 28 Ländern vertreten ist, bot man ihm nicht nur ein komplettes Konzept zur Verwirklichung seines Vorhabens, sondern stattete ihn mit sämtlichen Features aus, die er für die Eröffnung seines Ladens im Penzinger Auhof Center benötigte. Der Shop wurde 2020 vom Mutterkonzern errichtet und Langhammer konnte aus einem umfangreichen Warenangebot schöpfen, welches keine Wünsche für seine künftigen Kunden offen ließ.

Hochwertige Vielfalt

„Ich war von Anfang an begeistert, wie effizient man dort an die Sache heranging, an alles wurde gedacht. Lieferengpässe gibt es keine, da die Produkte direkt im deutschen Werk gelagert werden, deutsche Gründlichkeit eben“, bemerkt Langhammer, der sich ein Schmunzeln nicht verbeißen kann. Das Sortiment reicht von hochwertigen Frucht- und Balsam-Essigen, feinsten Speise- und Wellness-Ölen bis hin zu Edelbränden und verführerischen Likören. Ausgewählte Weine und Delikatessen komplettieren das Angebot des stylischen Ladens.

Dutzende Fläschchen in allen erdenklichen Größen und Formen, gefüllt mit den köstlichsten Produkten, zieren die Regale und wer sein eigenes Behältnis mitbringt, erhält die Möglichkeit, sich seine bevorzugten Viktualien direkt aus einem der großen Fässer einfüllen zu lassen.

„Für diejenigen, die ein Geschenk suchen, bieten wir umfangreiche Geschenksortiments mit allerlei exotischen Produkten“, sagt Langhammer.