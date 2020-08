Penzing vor der Wahl: Sagen Sie uns, was sich im Bezirk ändern soll! Wir fragen bei den Parteien nach.

PENZING. Immer mehr Menschen ziehen nach Penzing. Der Bezirk ist in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Wiener Wohnbezirke geworden. Doch klar ist: Mehr Menschen brauchen auch neue Verkehrskonzepte. Wie sollen diese Ihrer Meinung nach aussehen?

Bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen sowie den Bezirksvertretungswahlen am 11. Oktober stellen wir alle gemeinsam mit unserer Stimme die Weichen für die Zukunft unserer Stadt und auch für die Zukunft unseres Bezirks. Aber welche Themen werden den kommenden Wahlkampf dominieren? Das wollen wir von Ihnen wissen. Denn wer weiß besser, was für den 14. Bezirk wirklich wichtig ist, als jene Menschen, die gerne in ihm leben. Zum Beispiel zum Thema Verkehr.

Autos rein oder Autos raus?

Der 1. Bezirk soll autofrei werden. Penzing auch? Wie sollte Ihrer Meinung nach der öffentliche Raum in den kommenden Jahren von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden? Denken Sie dabei gleichermaßen an Öffis, Radfahrer und Autos! Schreiben Sie uns an penzing.red@bezirkszeitung.at!