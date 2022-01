Ab 07.03.2022 ist die Schauspielerin Caroline Peters bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören.

https://www.youtube.com/watch?v=eZzErEiv2y8

Die meisten Österreicher kennen Caroline Peters als Kommissarin in der skurrilen Fernsehserie „Mord mit Aussicht“. Dabei wird ganz vergessen, dass die umtriebige Darstellerin auch sehr ernste Rollen spielt, u.a. am Burgtheater, wo sie im Ensemblemitglied ist. Daneben hat sie mit ihrem Partner im 4. Bezirk eine kleine Galerie gegründet, in der Fotografien in Postkartenformat ausgestellt werden und sie fungiert für eine Modedesignerin als Testimonial für nachhaltige Kleidung. Ihr neuer Kinofilm „Nachname“, eine Fortsetzung des Erfolgsfilms „Vorname“ ist aktuell in den Kinos zu sehen. Ein sehr offenes Interview, in dem die sympathische Wahl-Wienerin auch mit ihrer Meinung zu den erforderlichen Corona-Maßnahmen nicht hinter dem Berg hält. Ja, und einen Wunsch hätte sie auch noch: Nochmals beim Jedermann die Buhlschaft zu geben, denn ausgerechnet bei ihrem Mitwirken beim Jahrhundert-Jedermann fanden wegen der Corona-Lage keine Nebenprogramm und Dinnerpartys statt, die sie nur zu gerne einmal miterlebt hätte.

Die Musik ist eine Auswahl aus Lieblingsliedern von Caroline Peters.