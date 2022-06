Ab sofort ist der Kärntner Schriftsteller Egyd Gstättner bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören (gesamte einstündige Sendung ab 18.07.2022)

https://www.youtube.com/watch?v=BG1pkSr_6E4

https://soundcloud.com/radio-wienerwald/sets

Egyd Gstättner ist einer der profiliertesten Vertreter der österreichischen Gegenwartsliteratur.

Sein üblicherweise bescheidenes Auftreten erklärt er augenzwinkernd damit, dass er so eitel ist, dass er es sich leisten kann, bescheiden zu wirken. Die Tatsache, dass er über viele Bereiche in die Tiefe gehend schreiben kann, ohne in dieser Thematik Fachmann zu sein, führt er darauf zurück, dass er immer das gemacht hat, was er selber wollte, doch nie das, was andere von ihm wollten. Das stellt er auch unter Beweis, indem er der größte Fan des Song Contests ist, von dem er Details kennt, die selbst die Betroffenen längst vergessen haben. Er leitet daraus aber eine durchaus problematische Formel zum Erfolg ab: Wenn man diesen haben will, muss man Durchschnitt produzieren, ohne sich zu plagiieren, denn nur so spricht man die Masse an. Als Hofnarr, als den er sich selbst sieht, genießt er einerseits eine Narrenfreiheit, ist sich aber auch bewusst, einen Narrenstatus zu haben. Oft stellt sich erst Jahre später heraus, dass Entwicklungen, die er ironisierend kritisiert, Fehlentwicklungen waren. Beispiele nicht nur aus der Politik der letzten Jahrzehnte seiner Kärntner Heimat versorgen ihn jedenfalls mit genügend Material für viele weitere Bücher. Stofflich schreibt er viel lieber über Verlierer als über Siegern, denn jene hält er für die wesentlich spannenderen Personen. Warum er in der Karriere von Künstlern und Flößern Parallelen sieht, erzählt er im Interview.

Die Musik ist eine Auswahl aus Lieblingsmusik von Egyd Gstättner.