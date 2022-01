Seit 03.01.2022 ist die Sopranistin Elina Garanca bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören.

https://www.youtube.com/watch?v=jHnPjiGKhlY

Die aus Lettland stammende Elina Garanca ist ein absoluter Weltstar der klassischen Musik. Ihrer Heimat hat sie es zu verdanken, dass sie zum Singen gekommen ist, und zwar in positiver wie in negativer Hinsicht: Positiv war natürlich ihr Umfeld: Ihr Vater Chordirigent, ihre Mutter Sängerin und Gesangslehrerin, und dann noch die größte Dichte an Chorsängern mit dem weltweit größten Chorwettbewerb, der alle fünf Jahre in Riga stattfindet. Negative Pushs in Richtung Gesang waren für das junge Mädchen, das eigentlich Schauspielerin oder Musicaldarstellerin werden wollte, dass sie nirgends angenommen wurde und deshalb als Kellnerin arbeitete, Möbel verkaufte und sich selbst als Chordirigentin versuchte. All diese Schritte blieben unbelohnt, und so begann sie eben eine professionelle Gesangskarriere, die nicht erfolgreicher hätte laufen können. Heute weiß sie: Es ist wichtiger, das Niveau zu halten, als es bloß zu erreichen, und man sollte sich stets weiterentwickeln. Bei Klassik unter den Sternen, dem jährlichen Festival in Stift Göttweig, stellt sie dieses Motto überzeugend unter Beweis.

Elina Garanca kann durchaus auch als Diva auftreten. Privat jedoch hat sie ein durchaus ausgewogenes Verhältnis mit ihrem Mann und findet absolut nichts dabei, ihn zu bekochen und sich ebenso wie er um den Haushalt zu kümmern. Deshalb ist sie auch nicht mit allen Forderungen, die im Zuge der Me2-Bewegung genannt werden, einverstanden. So selbstbewusst kann nur eine starke, emanzipierte Frau auftreten.

Die Musik ist eine Auswahl aus Liedern und Arien, gesungen von Elina Garanca.