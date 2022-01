Seit 06.12.2021 ist die Sopranistin Hila Fahima bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören.

https://www.youtube.com/watch?v=GyGLdwtxWcs

Die aus Israel stammende Sopranistin Hila Fahima lebt seit 2013 in Wien und hat trotz ihrer jungen Jahre bereits eine beachtliche Karriere absolviert. Sie ist seit Jahren Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, hat hier und auf vielen anderen Bühnen bereits reüssiert und im Sommer 2021 bei den Bregenzer Festspielen in Rigoletto die Rolle der Gilda gegeben. Nun hat sie eine CD mit bekannten und weniger bekannten Arien herausgebracht, bei der sie vom Radio Symphonie Orchester begleitet wurde. Bei allem Erfolg ist sie aber ihrer Familie, besonders ihrer Schwester, die sie als Vorbild hatte, und ihrer Gesangslehrerin sehr dankbar, ihr auf den Weg geholfen zu haben.

Die Musik ist eine Auswahl aus Arien von Hila Fahimas CD.