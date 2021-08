Alle guten Dinge sind drei. „Ups, we did it again“ (Oh, wir haben es wieder getan). Einen dritten Band mussten wir noch schreiben. Je mehr man in die Tiefen geht, desto mehr findet man Vergessenes, Unpopuläres, weniger Wichtiges, Nebensächliches und sicher ganz Unwichtiges, manches scheint etwas an den Haaren herbeigezogen.

Nach dem Studium zahlreicher Heimatbücher haben wir uns entschieden und Wert auf weniger Bekanntes gelegt. 54 Geschichten aus 10 Bereichen wie Bauten-Projekte, Gewerbe-Industrie, Wissenschaft-Natur, Komponisten, Maler, Dichter, Theater-Schauspieler, etc. haben wir aufgeschrieben und damit wieder ans Licht geholt. Von den immer wieder publizierten und kopierten “historischen Bezirksschwerpunkten“ haben wir vorsätzlich etwas Abstand genommen. Es gab und gibt noch so viel Interessantes im Bezirk, das wir den, an der Geschichte Penzings Interessierten nicht vorenthalten wollten. Über das „Maria Theresien-Schlößl“ berichten wir und auch über die Fingerhüte aus Penzing, die einzige Fingerhutfabrik, die es in Österreich je gab. Geschichten von Schriftstellern, Schauspielern des 19. Jhdt., die zu ihrer Zeit berühmt waren, haben wir wieder für Sie neu entdeckt. Auch Künstler und Wissenschaftler der letzten zweihundert Jahre haben in diesem Buch ihren Platz. Freud und Leid, Ruhm und Tragödie haben wir wieder in den diversen Medien entdeckt. Personen, die in Penzing gelebt oder aber auch nur hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, geben wir Raum, sprich Seiten.

Natürlich dürfen auch Kuriositäten wieder nicht fehlen wie ein „Schnittlingsfest“ und eine „Schlittenpartie nach Hütteldorf“. Erstmals haben wir auch einige Kriminalfälle des heutigen 14. Bezirkes aus dem 19. und 20. Jahrhundert dokumentiert. Auch diese gab es in der sogenannten „guten, alten Zeit.“ Einiges was früher passiert ist, was es gab, wiederholt sich auch in den heutigen Zeit.

In den drei Bänden von „Die letzten Geheimnisse Penzings“ kommen viele Personen und Schauplätze vor. Insgesamt hat unser Machwerk über 650 Seiten. Obwohl es sehr mühsam war, haben wir im Band 3 ein Stichwortverzeichnis für unsere Trilogie produziert, um nur Nachschlagenden das Suchen zu erleichtern. In das Verzeichnis wurden nur jene (über 1.650) Stichworte (Adressen, Eigen- und Personennamen, Bauten, Institutionen, seltenere Begriffe, etc.) aufgenommen, die eine Relevanz zum heutigen Bezirk 1140 Wien-Penzing haben. Die alleinigen Zuordnungen nur zu den Bezirksteilen sind unterblieben, wir verweisen diesbezüglich auf die speziellen Heimatbücher aus „alter, neuer und neuester Zeit“.

Es gäbe noch so viele erwähnenswerte Personen und Ereignisse, aber einmal muss Schluss sein. Sänger und Gruppen geben immer wieder letzte Abende und Abschiedstourneen, aber wir versprechen: es ist wirklich das letzte Buch mit „Geheimnissen“ und wir hoffen, dass die gesamte Trilogie Ihren Beifall findet.

Inhaltsverzeichnis

📓 Das dritte Band des erfolgreichen Bezirkslesebuches aus Wien-Penzing

📓 Geschichten, Geschichtchen und Sagen

📓 Hardcover, 240 Seiten

📓 Zahlreiche historische und neue Bilder

📓 Format: 24,5 x 1,7 x 27,5 cm

Die Autoren:

Dr. Günther Haberhauer (geb. 1953) Arzt, seit 1971/72 Mitarbeiter des Bezirksmuseum Penzing, verfasste bisher über 260 Publikationen, mehr als 60 davon mit historischen Inhalten.

Dolores Weber (geb. 1947) Mitarbeiterin des Bezirksmuseum Penzing, Publikationen in den Penzinger Museumsblättern.

Roman Peter Poczesniok (geb. 1970) Informatiker und vielseitiger Onlinepublizist, seit früher Jugend begeisterter Barfußhistoriker. Lebt und wirkt in Wien-Breitensee.