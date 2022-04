Schon vor zwei Tagen wurde bekannt, dass der Rapid-Spieler Leo Greiml seinen Vertrag beim österreichischen Rekordmeister nicht verlängern wird. Wie heute offiziell wurde, zieht es den 20-jährigen Waldviertler in die Zweite Deutsche Bundesliga zum FC Schalke 04.

WIEN/PENZING/HÜTTELDORF. Von Grün-Weiß zu Blau Weiß! Leo Greiml, Innenverteidiger im Dienste des SK Rapid Wien, wechselt Trikot und Verein. Ab Sommer wird er nämlich für den FC Schalke spielen – das vermeldete der deutsche Klub am Mittwoch. Er erhält dort einen Vertrag bis zur Spielzeit 2024/2025.

Dabei ist der 20-jährige Waldviertler aktuell gar nicht Match-fit. Seit 24. Oktober 2021 laboriert Greiml nämlich an einer Kreuzbandverletzung, diese hatte er sich in einem Spiel gegen Hartberg zugezogen. Aktuell befindet er sich im Aufbautraining, für Rapid wird er wohl aber nicht mehr auflaufen können.

Einer der "besten Österreicher seines Jahrgangs"

„Ich arbeite hart daran, schnellstmöglich wieder vollständig fit zu sein und freue mich jetzt schon sehr darauf, mich ab dem Sommer auf Schalke beweisen zu dürfen“, sagt Greiml zu seiner Vertragsunterschrift bei Königsblau.

Auch bei den Schalkern freut man sich über den Neuzugang und streut ihm Rosen. Für deren Sportdirektor Rouven Schrouder ist Greiml sogar "einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs“. Außerdem passe er auch charakterlich gut in die Schalker Mannschaft. "Wir freuen uns, dass er sich ligaunabhängig für uns entschieden hat und im Sommer Teil unseres Teams wird“, so Schröder.

Aufstiegskandidat Schalke

Denn immerhin ist der Aufstiegskampf in der 2. Deutschen Bundesliga, wo Schalke momentan spielt, enorm eng. Die Blau-Weißen sind hier zwar mit 53 Punkten Tabellenführer, allerdings mit nur vier Punkten Rückstand auf den Tabellenfünften FC Nürnberg (49 Punkte), dazwischen liegen auch noch Werder Bremen (53), der FC St. Pauli (52) sowie Darmstadt 98 (51).

Für Schalke ist also vom Zweitliga-Meistertitel bis zum fünften Platz alles möglich. Sollte Schalke jedenfalls am Ende in die Top-3 (als 3. ist noch die Relegation zu überstehen) kommen, würde Greiml nächstes Jahr sogar in der Ersten Deutschen Bundesliga kicken.

Ein Wechsel des Geldes wegen?

Der Abgang hat wohl auch finanzielle Gründe, wie Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić bereits vor zwei Tagen vermutete. Damals wurde bekannt, dass Greiml seinen Vertrag bei Rapid nicht verlängern wird und im Sommer daher ablösefrei wechseln kann. Nur der künftige Verein war noch nicht offiziell.

Barišić gab an, dass er Greiml zuletzt mehrere attraktivere Vertrangsangebote gemacht hätte – diese hat der sich im Aufbautraining befindende Kicker aber abgelehnt. "Daher gehe ich davon aus, dass die Entscheidung nicht nur sportliche Gründe hatte, aber so ist wohl unser Fußballgeschäft", so Barišić am Montag.

Gleichzeitig muss man nun dazu sagen: Schalke ist natürlich ein klingender Name in Deutschland. Ob sich Greiml dort durchsetzen kann, wird sich zeigen und sicher spannend zu beobachten.

Rapid wünscht alles Gute

Trotzdem wünscht Rapids Sportdirektor seinem Schützling zum Abgang nochmal alles Gute: "Er hat sich seit seinem Wechsel zu uns vor knapp vier Jahren großartig entwickelt, die sich ihm gebotene Chance bestens genutzt und war immer ein Vorzeigeprofi, dem ich für seine weitere Laufbahn nur das Beste gönne“, so der 51-jährige Wiener.

Leo Greiml wechselte so wie sein Mitspieler Martin Moormann, der kürzlich seinen Vertrag bis Sommer 2025 verlängerte, zur Saison 2018/19 von der Akademie St. Pölten NÖ zum SK Rapid. Greiml feierte sein Profidebüt im vorletzten Saisonspiel 18/19, in der darauffolgenden Spielzeit war er noch Ergänzungsspieler, ehe er sich immer besser etablieren konnte.

In der laufenden Saison zählte er bis zu seiner schweren Verletzung zum absoluten Stammpersonal bei Rapid. Insgesamt brachte es der Niederösterreicher auf 57 Pflichtspiele in der Profimannschaft bei den Grün-Weißen.

