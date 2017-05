Stand Out Photo Forum: Inspiration und neue Impulse für Fotografen

Workshops mit professionellen Fotografen

Im "Stand Out Photographic Forum", das am 4. Mai von 10 bis 18 Uhr in der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt (14., Leyserstraße 6) stattfindet, kommen namhafte internationale Fotografen zusammen, um über ihre Arbeit zu diskutieren und die Besucher mit neuen Impulsen zu versorgen. Auch führende Fotounternehmen sind vor Ort, um ihre Produkte vorzustellen.Das Event richtet sich gezielt an Berufsfotografen, aber auch an Fotoenthusiasten und Studierende höherer Semester. Die Besucher können im Rahmen der Veranstaltung an einer Vielzahl von Praxisseminaren und Vorträgen teilnehmen. So gibt etwa Martin Dörsch Einblicke in die Arbeit mit der Bildsoftware "CaptureOne Pro", während Anton Klocker über seinen spannenden Alltag als Berufsfotograf erzählt. Weiters werden unter anderem auch Seminare zu den Themen Retusche, Studiofotografie und High-End-Porträts angeboten.

Eintritt: 50 €. Alle Infos und Anmeldung auf www.standoutphotoforum.com