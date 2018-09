19.09.2018, 13:01 Uhr

Genervt von den vielen, vielen Farbwünschen, den Wünschen nach A 3, A 5 und Vokabelheften. Angestrengt durch die Befehle " 20 Blatt liniert mit Korrekturrand", keinesfalls dürfen es 40 Blatt sein. Warum eigentlich nicht? Warum darf man das nicht selbst entscheiden? Das Abarbeiten der Lehrer-Listen ist anstrengend, hat man mehrere Kinder gleichzeitig im Schulleben, umso heftiger. Von den Kosten der vielen, vielen Hefte, Einbände und Materialien für Werken möchte man gar nicht reden. Apropos Werken! Im Baumarkt meines Vertrauens zuckt der Mitarbeiter in der Zuschneide-Abteilung resigniert mit den Schultern: Nein, diese Holzart in Form einer Spanplatte in der von mir gewünschten Stärke, hat er leider nicht. Aber ich bin nicht die einzige Mutter, die er abweisen muss. Es waren bereits mehrere von meiner Sorte hier, denen er diese Platte nicht aushändigen konnte. Ich habe für vieles Verständnis. Und das Leben als Lehrer ist sicher nicht immer einfach (andererseits, welcher beruf ist schon immer einfach).Der jährliche Schulstart-Wahnsinn wäre mit Sicherheit erträglicher, wenn Hefte aus dem Vorjahr weiterverwendet werden dürften. Und wenn die Hefte voll geschrieben sind, müsste man selbst wählen, ob kariert, liniert oder glatt! Werk- und BE-Lehrer könnten alle Materialien selbst besorgen und danach mit den Eltern verrechnen. Wir haben es für heuer endlich und zum Glück wieder einmal geschafft. An den nächsten September möchte ich noch nicht denken!