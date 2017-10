KANT_INE denkt nach – das Philosophische Café

„Der Mensch und sein Tod“. Philosophische und religiöse Zugänge

Wie gehen Kulturen mit dem Tod um? Ist der Tod das Ende oder gibt es vielleicht ein danach? Was sagen Theologie und Philosophie?

Univ. Prof. DDr. Hans Schelkshorn diskutiert mit Ihnen „Der Mensch und sein Tod und die philosophischen und religiösen Zugänge“. Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Philosophischen Cafe „Der Mensch und sein Tod“ ein.

Mo. 06.11.2017 von 19.00 bis ca. 21.00 UhrKANT_INE VIER ZEHN in der SargfabrikGoldschlagstraße 169, 1140 Wienphilo-cafe@jobtransfair.atUniv. Prof. DDr. Hans Schelkshorn hat in Wien und Tübingen Klassische Philologie, Theologie und Philosophie studiert. Er lehrt Philosophie an der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören neben der Religionsphilosophie und Ethik auch die lateinamerikanische Philosophie.Mag. Katharina Lacina ist Philosophin und philosophische Praktikerin in Wien. Sie unterrichtet an der Universität Wien und organisiert Vortragsreihen und Kongresse an der Schnittstelle von Philosophie und Öffentlichkeit.Wissenschaftliche Leitung von „Kant_ine denkt nach“ und „Denken im Eis“.