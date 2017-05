VIS A VIS lanciert mit Nadine Now erste eigene Schmuckkollektion

03.05.2017, 12:09 Uhr

Kerbers Inspirationsquelle für die schlichten und zugleich facettenreichen Schmuckstücke sind, wie auch bei ihrer Mode, das pulsierende Großstadtleben. Ohrringe, Halsketten, Broschen und smarte Ringe aus vergoldetem Messing sind sowohl tagsüber als auch abends tragbar. Schmuck und Sommerkollektion von VIS A VIS wurden kürzlich auf der Fahsionweek von Odessa präsentiert, wo Andrea Kerber als internationaler Gastdesigner eingeladen war.

Für die Anfertigung ihrer Schmuckstücke holte sich Andrea Kerber die erfolgreiche Schmuckdesignerinins Boot. Die gebürtige Oberösterreicherin wurde bereits mit dem Sonderpreis „die jungen Wilden 2016“ der Goldschmiedeinnung Österreich ausgezeichnet. Kerber und Now, vereinen in ihrer Kooperation Kreativität und handwerkliches Geschick. Erhältlich ist Schmuck von VIS A VIS ab Mitte Mai in ausgewählten Concept Stores bzw. in den Onlineshops der Designerinnen.