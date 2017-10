Charlotte Lippert begleitete Abg. Gerstl bei seinen Hausbesuchen

05.10.2017, 10:28 Uhr

„Wir brauchen nichts“. Die abwehrende Reaktion des Herrn, der seine Wohnungstüre in einer Anlage in Hütteldorf öffnet, ist nicht unüblich.Der Besucher ist allerdings kein gewöhnlicher Vertreter. „Grüß Gott, ich bin der Wolfgang Gerstl, ihr Abgeordneter im Nationalrat. Ich wollte fragen, ob Sie Wünsche oder Anregungen haben“, stellt er sich vor.Hausbesuche von Politikern in Vorwahlszeiten stehen in vielen Ländern, wie den USA oder Russland, an der Tagesordnung. In Österreich, zumindest hier in Wien, ist man dies offenbar weniger gewohnt. Mag. Gerstl ist sich dessen bewusst. „Die Menschen gehen in die Stadt, um sich zurückzuziehen“ meint er. „Ein Hausbesuch durchbricht diese Anonymität. Deshalb ist es wichtig, nicht aufdringlich zu werden und aufzunehmen statt zu belehren.“ Er kündigt sich den betroffenen Haushalten mehrere Wochen im Voraus durch einen Brief an. Trotzdem reagieren viele Menschen auf sein Klingeln mit Erstaunen und anfänglichem Misstrauen. Wirkliche Ablehnung erlebe er jedoch selten.Auch der eben Besuchte taut bald auf. Mit der Stadtpolitik sei er seit Jahren unzufrieden, erzählt er. Außerdem ärgere er sich über die nahe gelegene Schule. Gerstl nickt und notiert. Ein Händedruck und eine türkise Karte mit Gerstls Emailadresse und Telefonnummer zum Abschied („Ich melde mich innerhalb von 24 Stunden zurück“) und weiter geht es zum nächsten Nachbarn.Seit Mitte August ist Wolfgang Gerstl unterwegs, 5000 Haushalte will er besuchen. Viel Zeit und Energie benötigt dieses Vorhaben, die Fitness-App zählt tagtäglich mehrere Kilometer und viele tausende Schritte. Doch es lohnt sich. Als er 2001 mit seinen jährlichen sommerlichen Runden begonnen hat, damals noch als Bezirksrat, waren Hausbesuche die absolute Neuheit in Wien. „Bei mir läuten nur die Zeugen Jehovas und Sie“, diesen Satz hat Gerstl mehr als einmal gehört.Mittlerweile klingeln auch andere Wiener Politiker an den Türen – so erfolgreich wie Gerstl, der als Nationalrat die meisten Vorzugstimmen im Wahlkreis aufweisen kann, ist aber kaum einer.„Jetzt erwarten sich die Leute, dass ich wiederkomme. Wenn ich nun mit den Hausbesuchen aufhöre, denken sie, ich sitze als Abgeordneter auf dem hohen Ross“ erklärt dieser schmunzelnd.Tatsächlich wird Wolfgang Gerstl von einigen, die er an diesem Samstagnachmittag aufsucht, erkannt. Ein Ehepaar bedauert, dass sie diesmal – anders als im Vorjahr – keine Zeit zum Plaudern haben, sie bekommen Gäste.Auch an der nächsten Wohnungstüre ist der Empfang freundlich. „Da sind Sie ja, ich habe schon gewartet“, freut sich ein Familienvater. Er bittet Gerstl in seine Wohnung auf einen Kaffee, wo er sich über die schwierige Parkplatzsituation rund um die Wohnhausanlage beschwert. Er wünscht sich eine Ausweitung der örtlichen Kurzparkzone.Es sind vor allem lokale Probleme, auf die der Abgeordnete angesprochen wird. Diese sind für Gerstl nicht nur in seiner weiteren Funktion als Bezirksparteiobmann des 14. Bezirks interessant. Mitunter hängt von ihrer Lösung auch eine Stimme bei den Bundeswahlen ab. So erklärt der Befürworter der Kurzparkzone: „Der Bezirksvorsteherin haben wir schon mehrmals deswegen geschrieben, ohne Erfolg. Diese Partei wähle ich ganz bestimmt nicht“.Das Vertrauen der Wähler aufzubauen ist jahrelange Arbeit, das weiß Wolfgang Gerstl. Neben seiner ständiger Verfügbarkeit durch Mail,- und Telefonservice und dem regelmäßigen Versenden von Newslettern, setzt er auch auf private Einladungen und Diskussionsrunden. Allerdings seien Hausbesuche das „nachhaltigste Mittel“: Die persönliche Begegnung präge. Das Feedback „frisch von der Leber“ vor oder in der eigenen Wohnung, wenn sonst niemand zuhöre, sei ehrlich. Hier holt sich Wolfgang Gerstl ein Gefühl für die Wählerschaft, eine Einschätzung, die auch innerhalb der Partei interessant sei. Wenn er im Klub aufstehe, wissen seine Kollegen, seine Aussagen sind gedeckt - das werde ganz anders aufgenommen.Auch Sebastian Kurz interessiert Gerstl’s „Feldforschung“. Er lasse mitunter, wie vor ein paar Wochen, wichtige andere Gesprächspartner warten, um sich die Stimmung schildern zu lasse. Diese sei dieses Jahr für die ÖVP so gut wie noch lange nicht, konnte Gerstl berichten. Oft gehe es gar nicht um Themen – es sei die Person Kurz, der viel Vertrauen entgegengebracht werde, die aber auch stark polarisiere.Wolfgang Gerstl besucht vor allem Gegenden mit „Potential für die Volkspartei“, jene Grätzel also, die ein klares Plus an schwarzen Wählern bei den vorhergehenden Wahlen gezeigt haben.So stehen die Gemeindebauten gegenüber der eben besuchten Wohnhausanlage nicht auf dem Programm. Stattdessen biegt Gerstl in eine kleine Nebenstraße mit Einfamilienhäusern und Gärten. „Je mehr Grün die Leute um sich haben, desto offener sind sie“.Zunächst scheint sich diese Behauptung nicht zu bewahrheiten. Eine Familie sitzt beim Kaffee und möchte nicht gestört werden. Eine junge Mutter hat keine Zeit, sie warte auf ihre Tochter. Zwei Männer um die zwanzig, die in einer Garage an Motorrädern herumwerken, interessieren sich nicht für Politik.Die Kärtchen mit Gerstl’s Kontaktdaten nehmen aber alle an.Dann lädt eine ältere Dame Wolfgang Gerstl in ihr Wohnzimmer. Für sie sind die christlich-sozialen Werte wichtig, erklärt sie. Werden diese auch ausreichend von der neuen Volkspartei berücksichtigt ? Wolfgang Gerstl, selbst praktizierender Katholik, beruhigt. Dann erkärt er ihrem Ehemann, warum in den Fernsehdiskussionen kaum auf konkrete Inhalte eingegangen wird („zu wenig Zeit“) und warum Sebastian Kurz sein Programm in Etappen kommuniziert („aus Mediengründen – die Zeitungen haben immer nur einen beschränkten Platz für Neuigkeiten“).Als die Dame Gerstl zum Gartentor begleitet, erklärt sie, sie werde dieses Jahr statt der Christlichen Partei die neue Volkspartei wählen. „Und Sie, natürlich“.Ein Viertel der Wählerschaft sei noch unentschieden, ein Hausbesuch ist dann manchmal der entscheidende Moment, lächelt Wolfgang Gerstl beim Weitergehen.Er ist mit seiner heutigen Runde zufrieden. Jetzt geht sich auch noch ein längerer Plausch mit dem fußballbegeisterten Nachbarsbuben über seinen Lieblingsverein aus. Für das Kind liegen Nationalratswahlen noch in weiter Ferne. Für Wolfgang Gerstl aber rücken diese Schritt für Schritt näher.Bericht von Charlotte Lippert