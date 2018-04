Intergalaktischer Kosmo-Rock: Kinderchor Penzing lädt zu "Das Leben im All"

30.04.2018, 10:18 Uhr

Sterne, Liebe und Freundschaft: "Das Leben im All" heißt die neue Produktion des Kinderchors Penzing.

PENZING. Es wuselt nur so im Proberaum in der Penzinger Straße. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren schleudern ihre Schuhe in die Ecke, hüpfen munter im Kreis, plaudern angeregt mit ihren Freunden und setzen sich schließlich auf den Teppich. Die Proben können beginnen. Die Kostüme hängen schon an der Garderobenstange und die Band macht sich bereit, um ein bisschen Rock’n’Roll in die Räume zu bringen. 40 Kinder werden am 5. Mai im Lorely-Saal in Penzing ihr Musical aufführen. 40 Kinder werden darin zu frechen Sternschnuppen, schwarzen Löchern, tanzenden Sonnen und verliebten Planeten.

Zitroneneis für die Sonne

"Das Leben im All" heißt die neue Musicalproduktion des Kinderchors Penzing. Nicole Marte und Beate Länger-Oelz leiten die Produktion, in der ausschließlich Kinder von der zweiten Klasse Volksschule bis zur ersten Klasse AHS auf der Bühne stehen.Musikalisch wird es abwechslungsreich: "Intergalaktischer Kosmo-Rock", "Hubs-Schubs-Sing-Swing", "Hitz-Schwitz-Fango-Tango" und eine "Jammerschade-Ballade" stehen auf dem Programm. Auch die Texte lassen einiges an Spannung und Spaß erwarten. Die Kids singen etwa "Gebt der Sonne ein Zitroneneis, ihr ist nämlich heiß!" oder "Wenn irgendwo ein Stern erlischt, dann trauern alle Sterne".Neben der Liebesgeschichte rund um Venus und Mars und dem Treiben der frechen Sternschnuppen geht es in dem Musical um den kleinen Pluto, großartig gespielt von der achtjährigen Joan. Opa Galaxis hat allen Planeten Geschenke mitgebracht. Der kleinste, Pluto, bekommt eine Kristallkugel geschenkt. Doch niemand rechnet mit dem schwarzen Loch, das eifersüchtig auf die Beschenkten ist, dem kleinen Pluto sein Geschenk wegnehmen und – noch viel schlimmer – ihn fressen will. Hier ist der Zusammenhalt zwischen den Planeten, Sternschnuppen und Sternen gefragt. Und darum geht es letztlich in der Inszenierung des Kinderchors auch: um Zusammenhalt und Freundschaft.Am 5. Mai um 10.30 Uhr findet das Familienkonzert im Lorely-Saal in der Penzinger Straße 72 statt. Tickets um 15 Euro gibt es unter office@musikvermittelt.at