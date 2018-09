Neues aus der Bezirksvertretung: Von Schulstraßen und Penzings Bäumen

18.09.2018, 13:44 Uhr

Wo sind Verbesserungen geplant? Braucht es Parkplätze oder Grünraum? Das Bezirksparlament hat getagt.

Mauerbachstraße

PENZING. Der Sommer ist vorbei und die Bezirkspolitik hat sich zur ersten Bezirksvertretungssitzung nach den Ferien getroffen. Welche Anträge besprochen wurden und was im Bezirk in den nächsten Monaten diskutiert werden soll – hier eine Auswahl der wichtigsten Themen:Geht es nach der FPÖ, sollen zwischen dem Schloss Laudon und dem ehemaligen Gasthof "Zum grünen Jäger" Mehrzweckstreifen und ein Gehweg errichtet werden. Alle Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen. "Allerdings", so Bezirksrat Wilhelm Holzgruber (SPÖ), "handelt es sich dabei um ein 1,4 Kilometer langes Straßenstück." Das werde in der Umsetzung etwas dauern. Auch die Finanzierung müsse noch geklärt werden. Der Antrag wurde der Verkehrskommission zugewiesen.

Schulstraße Zennerstraße

Nöstlinger-Platz

Signale für den Bahnhof

Bäume oder Parkplätze?

Barrierefreie Zugänge

Mauer am Steinhof

In der Leopoldstadt ist es bereits Realität, nun wollen die Grünen Penzing auch in der Zennerstraße eine Schulstraße einführen. Dann soll täglich zwischen 7.45 und 8.15 Uhr die Zufahrt zur Schule mit dem Auto nicht gestattet sein. Die Grünen beantragten eine Prüfung durch die Verkehrskommission. Das wird nun geschehen. Vor der Schule Märzstraße soll in Zukunft möglicherweise auch eine Sperre für Autos eingeführt werden – allerdings permanent. "Da ist zwar noch nichts beschlossen, aber es gab positive Signale von der SPÖ", so Kilian Stark (Grüne).Christine Nöstlinger hat mehr als zehn Jahre lang in Penzing gelebt. Nun hat die SPÖ im Bezirksparlament einen Antrag auf Benennung eines Platzes nach der Kinderbuchautorin eingebracht. Der Antrag wurde der zuständigen Kommission zugewiesen.Der Antrag der ÖVP Penzing, beim Bahnhof Hütteldorf eine Signalanlage für Busfahrer zu installieren, wurde von allen Fraktionen angenommen. Durch diese Anlage soll den Busfahrern angezeigt werden, dass gerade eine U-Bahn einfährt. Dann warten die Busse, damit alle Fahrgäste umsteigen können.Diskutiert wurde auch über die Frage, ob Grünraum oder Parkplätze in Penzing geschaffen werden sollen. Die FPÖ stellte den Antrag, zwischen Einwanggasse, Cumberlandstraße, Hadikgasse und Diesterweggasse zusätzliche Parkplätze für Anrainer zu schaffen. Die Grünen stimmten der Zuweisung an die Verkehrskommission nicht zu. Sie beantragten Baumpflanzungen in der Cumberlandstraße, Hütteldorfer Straße, Märzstraße, Missindorfstraße und Gusenleithnergasse.Zwischen dem Baumgartner-Casino-Park und der Linzer Straße, bei der 51A-Station Flötzersteigbrücke, der 49er-Station Satzberggasse und der 48A-Station Otto-Wagner-Spital, sollen barrierefreie Zugänge geschaffen werden. Die Anträge der Grünen dazu wurden der Verkehrskommission zugewiesen.Einstimmig angenommen wurde ein Resolutionsantrag der FPÖ zur Mauer am Steinhof. "Die Bezirksvertretung erkennt die Steinhofmauer als erhaltenswerten Teil des Jugendstil-ensembles an und verurteilt jede bauliche Veränderung im Zuge der bevorstehenden Sanierung", heißt es darin.