Wegen Baustellen: Staugefahr auf der Linzer Straße

Am besten großräumig ausweichen: Bis 25. Juni wird auf der Linzer Straße und in der Ameisgasse gebaut. Anrainer klagen über umständliche Umfahrungen.

PENZING. Penzinger Autofahrer brauchen im Moment viel Geduld, besonders wenn sie über die Linzer Straße auf Höhe der ehemaligen Gebe-Fabrik fahren müssen.Tägliche Staus aufgrund von Bauarbeiten prägen das Bild an diesem neuralgischen Punkt – zum Unmut von Anrainerin Ilse H.: "Erst im Herbst hat man die Anrainer mit den Umbauten an der Kreuzung vor Herausforderungen gestellt. Und nun stehen wir vor einem viel größeren Chaos, ohne jemals darüber informiert worden zu sein." Der Grund: Es gibt hier mehrere Baustellen gleichzeitig. Einerseits tauschen die Wiener Linien die Gleise an der Kreuzung Linzer Straße und Ameisgasse, andererseits wird an einem Radweg weitergearbeitet. Gleichzeitig wird die Straße saniert.

Für die neuen Radwege inklusive Gehsteige und der Fahrbahnsanierung investiert der Bezirk 2,33 Millionen Euro. Bis voraussichtlich 25. Juni müssen sich die Autofahrer im Grätzel auf Verzögerungen einstellen. Die provisorische Einbahn auf der Linzer Straße zwischen der Rottstraße und der Einwanggasse bleibt während der Dauer der Arbeiten aufrecht. Achtung, Öffi-Nutzer: Die Linie 52 hält stadteinwärts vor der Hausnummer 139. Auch der Bus 51A bleibt hier stehen. Gebaut wird in drei Phasen:Die Wiener Linien rechnen damit, den Gleis-tausch auf der Linzer Straße bis 19. Mai erledigt zu haben. Außerdem finden gleichzeitig Straßenbauarbeiten auf der Linzer Straße und in der Ameisgasse zwischen der Ameisgasse und der Ameisbrücke statt. Das Stück der Ameisgasse zwischen der Goldschlagstraße und der Linzer Straße ist vollkommen gesperrt. In der Ameisgasse steht zwischen der Linzer Straße und der Karlingergasse ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung.Nach dem Gleistausch wird die Straße in diesem Abschnitt saniert. Außerdem wird an den Radwegen in der Ameisgasse zwischen der Linzer Straße und der Karlingergasse gearbeitet. Die Umleitungen bleiben gleich.Läuft alles nach Plan, wird in der Ameisgasse und auf der Ameisbrücke gearbeitet. In der Ameisgasse gibt es zwischen Linzer Straße und Karlingergasse einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung.Mehr Infos auf www.strassen.wien.at oder unter 01/95559.