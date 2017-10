Zur Nationalratswahl 2017

03.10.2017, 19:36 Uhr

findet am 15. Oktober 2017 als außerordentliche, vorgeschobene Wahl statt.Zur Stimmabgabe, da seid ihr begehrlich auserkoren,doch nach der Wahl werdet ihr von uns geschoren.Denn wisset dies, ihr dummen "Siebenschläfer":Ihr seid das Stimmvieh, und wir sind eure Schäfer.Ja, so holt euch, was wir Politiker noch überlassen,-da bleibt nix über? Ihr sollt eure Politiker nicht hassen,´s war doch schon immer so, darum: "hoch die Tassen"!Übrig und bald vergessen bleiben so die dummen Kälber,ja, wer weiter kommen will, der hilft sich am besten selber.Abschließend ein passendes Zitat: