Pabneukirchen gewinnt Energy Globe

11.05.2017, 13:24 Uhr

Oberösterreichs Energy Globe-Sieger wurden gekürt – Sieg für Perger Gemeinde in der Kategorie Erde

WELS, PABNEUKIRCHEN. Die feierliche Energy Globe Award Zeremonie, bei der Oberösterreichs beste Umweltprojekte geehrt wurden, fand dieses Jahr, moderiert von Kati Hochholt, im Ausstellungszentrum der Firma Holter in Wels statt. Bei über 30 hochqualitativen und innovativen Projekten, die in verschiedenen Bereichen eingereicht wurden, war es für die Jury nicht leicht die Besten zu nominieren. Erfreulich auch die Vielfalt der Projekte, so gibt es heute für fast jedes Umweltproblem auch bereits eine Lösung entwickelt von kreativen Menschen, die sich um die Zukunft Sorgen machen.In der Kategorie Erde wurde die Marktgemeinde Pabneukirchen ausgezeichnet. Das Schulzentrum Pabneukirchen wurde generalsaniert. Neben der vollständigen Erneuerung der Gebäudetechnik, der Dachhaut, dem Austausch von 148 Fenstern und 5 Portalen, sowie Einbau von Eiche-Parkettböden an Stelle der über 40 Jahre alten PVC-Böden wurde die Außendämmung mit umweltfreundlichen Hanfdämmplatten durchgeführt.