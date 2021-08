MÜHLVIERTEL. Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Caritas gestalteten zum 70. Geburtstag der Mobilen Familiendienste ein Kinderbuch. "Das kunterbunte Vorlesebuch“ ist eine Sammlung ihrer schönsten Geschichten, die zum Träumen, Entdecken, Helfen und Lachen einladen. Illustriert ist das Buch mit selbst gestalteten Zeichnungen. Das Buch kann gegen eine Spende zu Gunsten der Mobilen Familiendienste erworben werden. Mit dieser Spende wird die Begleitung und Unterstützung von Familien in herausfordernden Lebenssituationen ermöglicht. Das Vorlesebuch kann am Standort der Caritas-Familienhilfe in Hagenberg am Kirchenplatz 3 nach tel. Vereinbarung unter 07236/62409 oder in Rohrbach-Berg am Gerberweg 6 unter 07289/209 98 2571 abgeholt werden. Für eine Zusendung per Post genügt eine E-Mail an mobile.familiendienste@caritas-linz.at