MAUTHAUSEN. „Spaziergänge“, als Demos in den Städten getarnt, haben ja einen speziellen Ruf. Nicht so bei der Einladung der Goldhaubengruppe Mauthausen zu einem Spaziergang, bei dem viele schöne Kapellen in der näheren Umgebung zu entdecken wären. Ob in Sebern, Hart, Hinterholz, Haid oder Albern – auf diesem Rundweg liegen Kapellen, die zum Gebet oder einfach zur stillen Betrachtung einladen. Die Goldhaubenfrauen laden ein, am Samstag, 27. März, und am Sonntag, 28. März, ganztägig und selbstständig diesen Kapellen-Rundweg zu erwandern – "eine schöne Möglichkeit zum Innehalten in der Fastenzeit für Körper und Seele!", sagt Mauthausens Goldhauben-Obfrau Renate Bauernfeind.