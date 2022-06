Am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr sind die beiden Schauspieler Maria Köstlinger und Jürgen Maurer zu Gast in der Musikschule Waldhausen.



WALDHAUSEN. Der Kulturverein Waldhausen lädt zum humorvollen Streifzug durch die Liebesliteratur mit Maria Köstlinger und Jürgen Maurer – liebevoll umarmt vom Duo Sonare. Köstlinger und Maurer werfen einen humorvoll-satirischen Blick auf die Liebe und alles, was noch so damit einhergeht. Dabei hat das Duo eine kurzweilige Textcollage rund um die vielleicht sinnlichste, aber oftmals auch wunderbar skurrile Gemütsbewegung konzipiert. Hier finden sich sowohl in Vergessenheit geratene Schriften, die beinahe schon als Rarität gelten, als auch der ein oder andere Text, der sicher vielen bekannt vorkommen wird. Mit im Gepäck sind auf jeden Fall Arthur Schnitzler, Fritz Grünbaum, ein bisschen Goethe und selbstverständlich Loriot.

Maria Köstlinger & Jürgen Maurer



Während für Jürgen Maurers Schwerpunkt, nachdem er 1997 bis 2012 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters war, beim Film liegt, ist Maria Köstlinger im Film ebenso wie im Theater vertreten. In ihrem Stammhaus, dem Theater in der Josefstadt, stand sie zuletzt in den Schnitzler-Aufführungen „Der einsame Weg“ und „Zwischenspiel“ auf der Bühne. Beide waren sie in der ORF-Produktion „Die Vorstadtweiber“ zu sehen. „Liebe ist“ ist eine der seltenen Gelegenheiten, die beiden Künstler gemeinsam auf der Bühne zu erleben.

Duo Sonare: Peter Gillmayr, Kathrin Lenzenweger — Violine

Karten: Magdalena Eder, 0676/7555 115