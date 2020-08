RIED IN DER RIEDMARK. Du hast Fragen über Gott und das Leben? Musst gerade durch eine schwierige Zeit? Möchtest mehr über den christlichen Glauben erfahren? Bei einem Alpha-Kurs haben Menschen die Möglichkeit, das Leben, Gott und den Glauben zu entdecken und darüber zu diskutieren. Die erste Veranstaltung findet am 16. September von 19 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim statt. Der Kurs umfasst zehn Mittwoch-Abende und ist kostenlos. Der Ablauf: Nach einem gemütlichen Abendessen und einem Input über Fragen zum christlichen Glauben wird gemeinsam diskutiert. Jeder Interessierte ist herzlich willkommen. Ende Oktober ist dann ein gemeinsames Wochenende geplant. Informationen und Anmeldung bei Martin Koislgruber per Mail unter alpha-ried@gmx.at

