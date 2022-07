9. Juli, 17: Beginn mit Hüpfburg und Kinderanimation. 18 Uhr: „Saint George’n Bourbon“, 21 Uhr: ABBA World Revival.



ST. GEORGEN/GUSEN. Am 9. Juli verwandelt sich der Marktplatz in St. Georgen in eine Konzertarena. Highlight sind die zehn Musiker der Band „ABBA World Revival“. Besucher dürfen sich auf die Hits der legendären schwedischen Band freuen. Dabei sind nicht nur Kostüme und Bühnenchoreografie auf höchstem Niveau. Auch der Sound ist 100 Prozent live, frei von Zuspielungen oder sonstigen Playback-Techniken. Verschiedene Themenecken der St. Georgener Wirte sorgen fürs leibliche Wohl. Eintritt frei.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Perg auf



Neuigkeiten aus Perg als



BezirksRundSchau Perg auf Facebook:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus Perg und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Perg auf MeinBezirk.at/Perg Neuigkeiten aus Perg als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau Perg auf Facebook: MeinBezirk.at/Perg - BezirksRundSchau ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus Perg und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter