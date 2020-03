Der "Mühlviertler Hof" in Schwertberg, vielen besser bekannt als Gasthaus Geirhofer, setzt auf Zutaten aus der Region. Die Wirtsleute stellen ein Rezept zum Nachkochen vor: Blunzntascherl an Feldsalat mit Linsen.

SCHWERTBERG. Im "Mühlviertler Hof" in Schwertberg wird vorwiegend mit Lebensmitteln aus der Region gekocht. KultiWirt Christian Geirhofer berichtet, dass viele seiner Gäste großen Wert auf regionale Zutaten legen. Auch ihm selbst und Sohn Daniel ist es ein Anliegen, heimische Produzenten zu fördern: "Alleine vom Transportweg her." Und: "Das Geld soll in der Region bleiben durch den direkten Absatzweg vom Hersteller zum Konsumenten." Der Mühlviertler Hof bezieht etwa Fruchtsäfte und Most vom Schober in Naarn, Gemüse vom Derntl in Naarn und Schweinefleisch unter anderem vom Biohof Mitterfellner aus Bad Kreuzen. "Die Fleischqualität macht sich in der Küche bemerkbar", stellt Christian Geirhofer fest. Dem Bezirkswirtesprecher schätzt auch die kleinen, ländlichen Traditionsgasthäuser, weil mancherorts sogar noch mit Zutaten aus eigenem Anbau gekocht wird. Außerdem findet sich dort meistens Hausmannskost auf der Speisekarte – heutzutage keine Selbstverständlichkeit in vielen Gastronomiebetrieben. Wer jetzt Lust bekommen hat, den Kochlöffel zu schwingen, für den stellen die Wirtsleute vom Mühlviertler Hof ein Rezept aus der aktuellen Karte vor: Blunzntascherl an Feldsalat mit Linsen.

Zutaten für vier Personen

• Strudelteig – am besten selbstgemacht

• 2 Stück Blutwurst, erhältlich etwa beim Biohof Mascherbauer in Schwertberg

• 1 Apfel, 1 Zwiebel

• Pfeffer, Majoran, Kümmel gemahlen

• 1 Ei, Sauerrahm, Öl, Balsamico, Speck

• Frischer Kren, Vogerlsalat, Linsen, Chioggia-Rübe (eine hübsche Verwandte der Roten Rübe)

Zubereitung

Für die Fülle wird ein Blunzengröstl zubereitet: Fein gehackte Zwiebel goldgelb anschwitzen, in Scheiben geschnittene Blutwurst in den Topf geben, rösten, bis es eine feine Masse wird. Kleinwürfelig geschnittenen Apfel beigeben, mit Kren, Salz, Pfeffer, Majoran und Kümmel würzen. Teig ausrollen und in zehn Zentimeter große Quadrate schneiden. Mit dem Gröstl füllen und Tascherl formen. Die Ränder mit Ei einstreichen und fest zusammendrücken. Tascherl in Öl goldgelb backen. Salat: Die Linsen über Nacht in Wasser einlegen, abseihen, ca. 15 Minuten lang kochen und ein wenig auskühlen lassen. Marinade: Balsamico, Öl, Salz, Pfeffer, Zwiebel und feinwürfeligen Speck vermengen. Mit dem Stabmixer pürieren und mit den Linsen vermengen. Vogerlsalat und Linsen mit der in feine Scheiben geschnittenen Chioggia-Rübe anrichten und die frisch gebackenen Tascherl dazulegen. Tipp: Kren-Dip dazu servieren. Einfach Sauerrahm mit Kren, Salz und Pfeffer verrühren.