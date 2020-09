Der Schwertberger Musiker Gerald Pernerstorfer hat seine Leidenschaft für ein neues Instrument entdeckt.



SCHWERTBERG. Der Musiker Gerald Pernerstorfer ist vielen als "Turbo Gery" bekannt. Als Akkordeon- und Keyboardspieler ist der Schwertberger im In- und Ausland im Einsatz. Seit Kurzem macht Pernerstorfer auch als Panflötenspieler auf sich aufmerksam. Als "Carolo" entlockt er dem Instrument bekannte Melodien, die er bei Auftritten in Kirchen, bei Kurkonzerten oder als Untermalung bei Lesungen darbietet. Die ersten Termine für Weihnachtskonzerte hat der Pernerstorfer, der auf den Spuren seines großen Vorbildes Gheorghe Zamfir wandelt, bereits in den Sommermonaten fixiert. Auch für „Licht ins Dunkel“ wird sich "Carolo" engagieren.