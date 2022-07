E-Bike Boom ermöglicht neue anspruchsvolle Radstrecke



BEZIRK PERG, NIEDERÖSTERREICH. 15 beteiligte Gemeinden aus dem Wald- und Mühlviertel, drei Bezirke (Perg, Melk & Zwettl), 146 Kilometer, rund 5.000 Höhenmeter und viele Ausflugsziele sowie Attraktionen sind nur einige der Fakten für den neuen „Weinsbergerwald Radweg“, der am 9. Juli um 13.30 Uhr seiner Bestimmung übergeben wird. In Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) wird im Rahmen des Pflasterspektakels im Beisein zahlreicher Ehrengäste nach einjähriger Vorbereitungsarbeiten nun offiziell eröffnet. Für die Zukunft sind über die überregionale Zusammenarbeit mehrerer Leader-Region weitere Verbesserungsmaßnahmen in die Infrastruktur für Betriebe und Gemeinden geplant. Sei es die Schaffung von radfreundlichen Betrieben bis hin zu Lademöglichkeiten.

Großes Radwegenetz ist entstanden



Mit der Erschaffung dieses Radweges erhält das Waldviertel laut eigenen Angaben das größte zusammenhängende Radwegenetz Österreichs. Neben dem Anschluss in das Mühlviertel gibt es Anschlüsse an den Donauradweg in Persenbeug und Weiten. Gleichzeitig kann man auch von Wien aus öffentlich mit der Franz Josefs Bahn nach Gmünd reisen und den neuen Bahnradweg Gmünd-Gr. Gerungs nutzen um dann in den Rundkurs einzusteigen.

Federführend bei der Planung und Durchführung zeichnete die Tourismus Destination Waldviertel. Nähere Infos dazu gibt es auf waldviertel.at oder 02822/54109, wo man auch Kartenmaterial kostenlos anfordern kann.

https://www.waldviertel.at/a-weinsbergerwald-radweg