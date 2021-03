Die beliebte Osterwerkstatt mit Basteln und Eierpecken in der Stadt Perg kann heuer in der Karwoche nicht stattfinden. Aber: Das rosa Manner-Cabrio von und mit Josef Irsiegler tourt vor Ostern durch's Mühlviertel. Und am Steuer nimmt der Osterhase persönlich Platz.

PERG. "Solange es die Gesundheit zulässt, möchte ich Kindern eine Freude machen. Wenn im Manner-Cabrio der Osterhase sitzt, sorgt das für Aufsehen", ist sich der bald 75-jährige Josef Irsiegler sicher. In der Karwoche plant er je nach Wetterlage an mehreren Tagen eine Ausfahrt. Ansteuern will er viele Mühlviertler Gemeinden. Auch einen großen Koffer mit Süßigkeiten hat er dabei. Fixe Termine an bestimmten Stationen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht möglich. Wer also in der Karwoche den Osterhasen im rosa Auto vorbeifahren sieht, braucht nicht an seinen Sinnen zu zweifeln.