Interessante Entdeckung in der Natur

ST. GEORGEN AM WALDE. "Wir haben heute einen Osterhasen entdeckt", schreibt uns Eva Schwarzinger und sandte uns am Ostersonntag (17. April) per Mail folgendes Bild. Vielen Dank für das Foto! In dem Sinne: Frohe Ostern.

