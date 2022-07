PERG. Ein Kind zu erwarten, ist eine „große Sache“ – es bedeutet so vieles. Vor jeder Geburt eines Kindes liegt eine mehr oder weniger lange Zeit des Wartens. Eine teils beschwingte Zeit, voller Freude, Hoffnung und Zuversicht. Eine teils bewegte Zeit, mit Unsicherheiten, vielleicht auch Ängsten und Zweifeln. In jedem Fall ist es eine Zeit des Umbruchs und der Vorbereitung auf etwas komplett Neues. Dieser ganz besonderen Zeit des Wartens will die Pfarre Perg Raum geben und lädt deshalb zur „Schwangerensegnung“ am Sonntag, 3. Juli, um 18 Uhr in die Pfarrkirche Perg ein. Alle werdenden Mamas und Papas, sowie alle, die sich mit den werdenden Eltern verbunden fühlen, sind eingeladen.