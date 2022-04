Die Union Ried in der Riedmark lädt zur Zeitreise in die 90er-Jahre sowie zum Frühschoppen ein.



RIED/RIEDMARK. Die Union Ried veranstaltet am Freitag, 22. April, am Sportgelände eine „90er-Party“ mit „DJ Harry“. Der bekannte ehemalige „Wikinger-DJ“ legt die besten Tracks des Jahrzehnts auf, zum Beispiel von Rednex, Snap! und den Vengaboys. Die Gäste dürfen sich auf viele Überraschungen wie diverse Bars und typische 1990er-Highlights freuen. "Schmeiß den Gameboy zur Seite, setz deine Sonnenbrille auf und komm mit deinen Freunden mit auf eine Zeitreise!", lädt die Union ein.

Dresscode beim Fest der Union Ried



Erwünscht ist das Erscheinen in der Stockhalle im passenden Retro-Look: Neonfarben, Netzoberteile, Baggyhosen, Latexjacken, blonde Strähnchen und hochgesteckte Haare. "Total verwandelt, so, als ob du gerade aus der Zauberkugel der Mini-Playbackshow gesprungen kommst!", beschreiben es die Veranstalter. Einlass: 20 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Am Sonntag, 24. April, folgt dann ein Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Ried sowie den Schuhplattler-Mädls und -Buam.