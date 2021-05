Was bringt uns als Region weiter? Was fehlt in unserer Region? Neue, innovative Ideen für die Jahre 2023 bis 2029 werden in der Leader-Region Perg-Strudengau gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet.

BEZIRK PERG. „Wer sich einbringen möchte, ist herzlich eingeladen zu den Zukunftsworkshops zu kommen“, sagt Leader-Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer. „Wir freuen uns, gemeinsam mit euch die Zukunft unserer Region zu gestalten,“ betont Obmann Nationalrat Bürgermeister Nikolaus Prinz.

Erste Termine stehen fest



Der Themenkreis Wirtschaft mit Themenkreis Leiter Hubert Schlager findet am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr im Seminarbauernhof Windhör in Saxen (Patzenhof 5) statt.

Der Themenkreis Tourismus tagt unter Themenkreisleiter Bürgermeister Manfred Nenning am Montag, 5. Juli um 19 Uhr im Gasthaus Aumühle in Grein (Panholz 17).

Aufgrund der Corona-Regeln ist eine Anmeldung unter info@pergstrudengau.at erforderlich, es gilt die 3-G-Regel.