Im Bezirk Perg stehen 46 Denkmäler unter besonderem Schutz. Eines davon ist das Biotop beim einstigen "Steinbruch Weingraben" in St. Georgen an der Gusen.



BEZIRK PERG. Insgesamt gibt es in Oberösterreich 547 Naturdenkmäler. Bei der Hälfte der 46 Naturwunder im Bezirk Perg handelt es sich um Bäume oder Baumgruppen. Dazu kommen 19 Felsen und vier Gewässer. Viele der Steine und Felsen sind aus Weinsberger Granit, einem besonders harten Material. So wie manche Pechölsteine: Diese galten früher als „heilsam“.

Seltene Tiere und Pflanzen siedelten sich an



Ein einzigartiges Biotop ist beim ehemaligen "Steinbruch Weingraben" in der Gemeinde St. Georgen an der Gusen zu bewundern. Hier siedelten sich nach dem Einstellen der Abbau-Tätigkeit seltene Tier- und Pflanzenarten an, die anderswo schon ausgestorben sind. Erreichbar ist der im Jahr 1988 zum Naturdenkmal erhobene Ort in Lungitz vom Zentrum aus in rund 30 Gehminuten. Wesentlich für den Weiterbestand des Biotops ist es, Störungen zu vermeiden.

