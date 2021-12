Die HAK Perg sowie die Volksschule Schwertberg erhielten jeweils zum dritten Mal das Zertifikat "Gesunde Schule". Das Gütesiegel prämiert herausragende und nachhaltige Projekte für einen gesunden Schulbetrieb. Verleiher sind das Land OÖ, die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Bildungsdirektion OÖ.



PERG, SCHWERTBERG. Jede Schule setzt im Rahmen des Zertifikats eigene Projektideen zur Gesundheitsförderung um. Verlangt wird eine gesunde Mischung aus nachhaltigen, verhaltens- und verhältnisorientierten Maßnahmen. Zu bearbeiten sind die Bereiche Ernährung, Bewegung, psychosoziale Gesundheit, Suchtprävention, Rahmenbedingungen sowie Lehrerinnen- und Lehrergesundheit. Bei wiederholter Auszeichnung widmen das Land OÖ und die Österreichische Gesundheitskasse bis zu 1.000 Euro Prämie pro Schule.

BHAK/BHAS Perg: Saisonale und regionale Menüs



Die BHAK/BHAS Perg versteht sich als eine Schulfamilie und sieht ihre Aufgabe darin, dem Thema Gesundheit genügend Raum zu geben. Die Palette der Aktivitäten reicht von einer „Welcome Week“ für die Schüler der ersten Klassen bis hin zu Bewegungs- und Ernährungsprojekten. Ein solches Projekt war „It's up to you“, bei dem Fleischkonsum im Mittelpunkt stand. Die Klassen kreierten ihre vegetarischen Menüs mit saisonalem Gemüse und Obst aus der Region. Durch diese Initiative ergab sich auch die Aufnahme von vegetarischen Speisen in die Angebotspalette des zertifizierten Schulbuffets.

Volksschule Schwertberg: Interesse für die Umwelt



VS Schwertberg will den Kindern Werte vermitteln, die es ihnen ermöglichen, als selbstständige, verantwortungsvolle Persönlichkeiten ihr Leben in dieser schnelllebigen, modernen Welt zu meistern. In der VS Schwertberg treffen viele Kulturen, Religionen und Nationen aufeinander. Die Schule pflegt den freundlichen, respektvollen Umgang und fördert Toleranz und demokratisches Bewusstsein. Teamfähigkeit wird durch Gruppenarbeiten, Freiarbeitsphasen und projektorientiertes Lernen angebahnt. Ebenso gelingt es damit auch, Interesse und Neugierde für die Umwelt und die Gestaltung der Gesellschaft zu wecken.

„Das gesunde Miteinander stärken“