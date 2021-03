Spannende Projekte von Wissenschaftlern der Kepler-Uni Linz.

OÖ. Das kurze Unbehagen bevor der Arzt zusticht, die Tränen bei Kindern: Wissenschaftler arbeiten daran, dass sich dank Mikronadeln niemand mehr vor Impfungen fürchten muss. Mikronadeln sind bereits im Einsatz, etwa in der Narbenbehandlung. Auf einem Impf-Pflaster angebracht, kann man mit den winzigen Injektionsnadeln so wenig falsch machen, dass man sie Patienten einfach in der Apotheke in die Hand drücken könnte. Das Problem: Wie dosiert man den Wirkstoff von Impfungen, wenn man im Mikrometerbereich arbeitet? An der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz arbeiten Johannes Heitz vom Institut für Angewandte Physik und sein Team gemeinsam mit dem University College Cork an einer Lösung.

Stinkwanzen sind Vorbilder



Vorbild aus der Natur sind Baumwanzen, auch „Stink Bugs“ genannt. Sie verteidigen sich mit einem Sekret, das über winzige Gefäße im Rückenpanzer verteilt wird. Die von Heitz und seinem Team in einem 3D-Druckverfahren hergestellten Mikronadeln verfügen über Einbuchtungen, die genau die richtige Menge an Wirkstoff aufnehmen. Die Struktur haben sich die Forscher von den Wanzen abgeschaut.

Kappe liest Gedanken



Geforscht wird an der JKU auch an einer Kappe, die Gedanken lesen kann. Gedanken werden im Gehirn durch elektrische Ströme vermittelt. Um diese zu messen, verwenden Neurowissenschaftler spezielle Hauben, die mit Elektroden bestückt sind. Die Sensoren sind derzeit über Kabeln mit einem Computer verbunden. Am Institut für Integrierte Schaltungen der JKU wurden nun Mikrochips entwickelt, die Messergebnisse drahtlos übertragen können. „Wenn die Kabel wegfallen, kann sich der Proband während der Messung frei bewegen“, erklärt der Biomediziner Christoph Guger, der mit seiner Firma g.tec BCI-Systeme entwickelt und gemeinsam mit der JKU-Arbeitsgruppe unter Harald Pretl an dem neuen Projekt arbeitet. Während Versuchspersonen heute in der Regel „fix verdrahtet“ an einem Tisch sitzen, wäre es mit der neuen Technologie in Zukunft etwa möglich, auch das Sozialverhalten von Personen zu analysieren. „Ebenso wäre es denkbar, jemanden mit einer drahtlosen BCI-Haube zum Beispiel auf ein Hochhaus zu schicken und zu untersuchen, was sich bei Höhenangst im Gehirn abspielt“, sagt Guger.