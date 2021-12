Die Bezirks-Impfstraße befindet sich im Donaupark Mauthausen. Geimpft wird auch in den einzelnen Gemeinden – bei Hausärzten sowie in Pop-up-Impfstraßen.



BEZIRK PERG. Die öffentliche Impfstraße für den Bezirk Perg zog am 24. November von Perg Zentrum (Fadingerstraße) fix nach Mauthausen in den Donaupark. Dort wird nur noch mit Termin geimpft. Die Teststation für PCR- und Antigen-Tests blieb am Standort in Perg. "Die stark steigende Anzahl an Impfungen und auch an Testungen, die sich in den letzten Wochen ergeben hat, macht wieder eine Trennung von Testung und Impfung notwendig. Im Donaupark Mauthausen finden sich die optimalen Bedingungen für die Abwicklung der Impfungen", erklärt Bezirkshauptmann Werner Kreisl.

Anmeldung unter ooe-impft.at

Kinderimpfung im Donaupark



Auch im Donaupark Mauthausen steht eine gewisse Anzahl an Terminen für die Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren zur Verfügung. Bei diesen Terminen ist ausreichend Zeit für Beratung und für die Beantwortung von Fragen sichergestellt. Die Buchung erfolgt wie bei den Erwachsenen über die Plattform www.ooe-impft.at Bei Eingabe der Daten des Kindes erscheinen jene Termine, die für die Kinderimpfung eingeplant sind. Besteht derzeit kein passendes Angebot, können Eltern ihre Kinder für weitere Impfaktionen vormerken. Mehr Infos unter www.land-oberoesterreich.gv.at/ooe-impft-kinder.htm

Pop-up-Impfstraßen ohne Anmeldung



Um möglichst viele Menschen mit einer Impfung zu erreichen und auch die Anfahrtswege zu verkürzen, finden in den einzelnen Gemeinden Pop-up-Impfaktionen OHNE Anmeldung statt. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, der Impfpass, falls vorhanden, die e-card und der ausgefüllte Aufklärungsbogen – hier zum Download verfügbar. Der Bogen liegt auch bei den Impfstraßen auf. Die kommenden Termine:

18. Dezember in Perg

Bezirkssporthalle, 9 bis 17 Uhr

22. Dezember in Schwertberg

Volksheim, 16 bis 20 Uhr

23. Dezember in Schwertberg

Volksheim, 16 bis 20 Uhr

28. Dezember in Saxen

Mittelschule, 14 bis 19 Uhr

Impfung beim Hausarzt möglich



Auch Allgemeinmediziner verabreichen die Corona-Schutzimpfung. Wer keinen Hausarzt hat, oder wessen Hausarzt die Impfung nicht anbietet, der kann sich in diesen Arztpraxen impfen lassen – nur nach vorheriger Vereinbarung mit der Ordination.

Alle Angebote unter ooe-impft.at