Herz Zentrum und Kinderorthopädie am Keplerklinikum sowie Turmorzentrum sind drei Beispiele für Top-Medizin aus Oberösterreich.

OÖ. Oberösterreich kann auch in der Gesundheitsversorgung auf viele Spitzenleistungen verweisen. Ein Beispiel ist das Universitäre Herz Zentrum OÖ am Kepler Universitätsklinikum (KUK). Der Leitgedanke ist, die verschiedenen zur Diagnostik und Therapie der Herz- und Kreislauferkrankungen erforderlichen Fachrichtungen zusammenzuführen, wodurch die Patienten in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit optimal versorgt werden können. In eigenen Konferenzen treffen sich Experten, um über die jeweils beste Therapie zu diskutieren. Das Universitäre Herz Zentrum OÖ beteiligt sich laufend an großen klinischen Studien. Spitzenmediziner des KUK leisten immer wieder Pionierarbeit. Wiederholt wurden hier medizinische Verfahren österreichweit oder sogar weltweit erstmals durchgeführt. Seit 2019 besteht auch die Möglichkeit, im Universitären Herz Zentrum OÖ Kunstherzen zu implantieren.

Kinderorthopädie im Fokus



Einen weiteren Schwerpunkt widmet das KUK der Kinderorthopädie. Diese ist ein sehr umfangreiches Spezialgebiet der Medizin des Bewegungsapparates und behandelt alle Altersgruppen bis ins Erwachsenenalter. Das KUK bietet eine umfassende Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen orthopädischen Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters an.

Die beste Versorgung von Krebspatienten ist Ziel des Tumorzentrums Oberösterreich. Die Erfolge in der Krebsforschung haben zu einer zunehmenden Spezialisierung der Onkologie geführt. Für eine optimale Behandlungsqualität ist es heutzutage notwendig, dass jeder einzelne Patient einen individuellen Behandlungsplan erhält, der von den auf die jeweilige Krebserkrankung spezialisierten Fachexperten zusammengestellt wird. Das Ordensklinikum Linz, das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und alle Regionalkliniken der OÖ Gesundheitsholding arbeiten hier zusammen. Wohnortnahe Behandlung und spitzenmedizinische Versorgung ergänzen sich in diesem Netzwerk.