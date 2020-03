Eela Craig ist eine Linzer Rockband, die zu Beginn der 1970er Jahre progressive Rockmusik mit Jazz, Klassik, elektronischer Musik und auf einer LP auch christlichen Texten verband. Die Auferstehung dieser Legende gab es am 5. März 2020 im ausverkauften großen Saal im Linzer Brucknerhaus zu sehen und zu hören.

Sie haben noch ganz gehörig Power, die fünf älteren Originale und zeigen gemeinsam mit dem Brucknerorchester, dass ihre Musik noch immer breite Publikumsschichten anspricht.

Eela Craigs "Ways to Heaven" beinhaltete eine Stunde Musik der Kultband und der Klangbogen reichte von Hubert Bognermayr "New born child" über "A new way" von Gitarrist Heinz Gerstmair bis zu "Heaven" von Hubert Schnauer und Will Orthofer.

Die mittlerweile ca. 70-jährigen waren musikalisch gut drauf und lieferten ab was geht, unterstützt von Drummer Rene Pichler und Sänger Klaus Niederhuber bzw. Saxophonist und Komponist Thomas Mandel und dem Brucknerorchester.

Die Fusion zwischen Rockband und Orchester gibt es ja schon seit den Sechzigerjahren und am Beispiel von "Chicago Transit of Authority" bzw. "Pink Floyd" oder "Emerson, Lake and Palmer" und wie sie alle heißen.

Die Musik von Anton Bruckner wurde von Eela Craig in den 70er Jahren weit über Stadtgrenzen von Linz hinaus hörbar gemacht, in neuem, eigenwilligem Arrangement mit Schwerpunkt avantgardistischer Eigenkompositionen, weit über das damals zeitgemäße Genre hinweg.

Live miterlebt habe ich 1978 die Uraufführung der „Missa Universalis“ (Elektronik-Rockmesse) beim Internationalen Brucknerfest. Dieses Werk war eine Widmung zur Erhaltung des Weltfriedens für Papst Johannes Paul II. Ebenso die Fortsetzung 1995 und natürlich die quasi Wiederauferstehung am 5. März 2020.

Es ist zu wünschen, dass diese Musiker noch des öfteren zu hören sein werden, Standing Ovations beim gestrigen Konzert sind der Beweis einer großen kulturellen Nachfrage nach diesem Genre.