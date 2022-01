Nachruf: Josef Puchner, von 1978 bis 1990 Direktor der früheren Hauptschule Schwertberg, ist am 2. Jänner im Alter von 92 Jahren verstorben.



SCHWERTBERG. Josef Puchner wurde am 1. Dezember 1929 in Dimbach geboren. Als Lehrer für Englisch, Geografie und Geschichte unterrichtete er zuerst einige Jahre lang in Pabneukirchen, Schwertberg und Mauthausen. Ab 1960 blieb er in der Hauptschule Schwertberg; zuerst 18 Jahre lang als Lehrer, danach für zwölf Jahre als Direktor.

Leo Hochgatterer über Josef Puchner



In guter Erinnerung ist Puchner seinem ehemaligen Schüler, Kollegen und Nachfolger Leo Hochgatterer geblieben. Dieser drückte noch in Mauthausen die Schulbank, als sich Puchner als sein junger Englischlehrer vorstellte. „Er war sehr umgänglich mit Kindern, sehr gemütlich, so habe ich ihn in Erinnerung." Hochgatterer wurde selbst Lehrer und pendelte in seinem ersten Dienstjahr von Ried in der Riedmark nach Grein. Eines Tages kam Josef Puchner – zu dieser Zeit schon Direktor in der Hauptschule Schwertberg – samt Bezirks-Schulinspektor Karl Steinkellner nach Grein und bot Hochgatterer an, als Lehrer in Schwertberg zu arbeiten.

Konflikte umsichtig und sachlich gelöst



„Er hat die Schule relativ demokratisch geführt und Konflikte sachlich gelöst“, erinnert sich Hochgatterer an seinen damaligen Vorgesetzten. „Ich habe ihn als umsichtigen, sehr humanen Menschen kennengelernt. Er hat viel gewusst und ich habe gerne mit ihm über verschiedenste Themen diskutiert.“ Die Diskussion und das Anhören verschiedener Meinungen waren Puchner immer ein Anliegen. „Er war kein Despot, sondern hat relativ viel Freiraum gelassen. Man hatte nie das Gefühl, dass über einen drübergefahren wird.“ Dabei blieb Puchner stets kritisch-hinterfragend, auch gegenüber Reformen und Neuerungen im Schulsystem. Hochgatterer, den Puchner damals von Grein nach Schwertberg geholt hatte, übernahm nach dessen Pensionierung die Leitung der Hauptschule Schwertberg – heute Mittelschule mit dem Motto „Schule der Freiheit“.

Hexenprozesse und "Mühlviertler Hasenjagd"



In seiner Freizeit betätigte sich Puchner als Heimatforscher, veröffentlichte seine Ergebnisse schriftlich, schrieb für die „Mühlviertler Nachrichten“ und brachte Radiosendungen heraus. Die Themen reichten dabei vom Minnesänger Dietmar von Aist über Hexenprozesse im Mühlviertel bis hin zu Oral-History-Interviews mit älteren Leuten. Puchner interviewte unter anderem bereits in den 1960er-Jahren die Familie Langthaler aus Schwertberg, die in den letzten Kriegstagen zwei entflohene KZ-Häftlinge versteckt hielt. Am 2. Jänner verstarb Josef Puchner im Alter von 92 Jahren. Er hinterlässt seine Gattin Greti und seinen Sohn Dietmar.