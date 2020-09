Trotz der aktuellen Coronakrise war es möglich, dass die Landjugend Perg beim diesjährigen Erntedankfest in Pergkirchen wieder mitwirken konnte. Am 05. September 2020 trafen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Binden und Schmücken der Erntedankkrone im Pfarrheim Pergkirchen.

Regionalität hat einen großen Stellenwert bei der Perger Landjugend, deshalb wurde diverses Obst und Gemüse aus der Region bezogen.

Ein großes Danke gilt den treuen Getreidelieferanten wie Christian Leitner (Pergkirchen), Michael Prückler (Perg) und Bernhard Kemethofer (Pergkirchen) die Hafer, Roggen und Weizen zur Verfügung stellten.

Am darauffolgenden Tag, dem 06. September 2020 wurde das Erntedankfest in Pergkirchen gefeiert und bei den Kirchentoren selbstgebackenes Brot von Hans Georg Nenning verteilt.