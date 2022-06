PERG. Am Freitag, 17. Juni, machte der Hilfswerk-Infobus Station am Hauptplatz in Perg, wo das Einhornfest stattfand. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit der Beratung und Information rund ums Älterwerden, Pflege, Haus- und Heimservice, Kinderbetreuung sowie Gesundheit für Jung und Alt. Die jüngsten Gäste hatten viel Spaß mit FIDI – dem plüschigen Maskottchen des Hilfswerks.

AUF DER SUCHE

Das OÖ Hilfswerk ist im Bezirk Perg auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern für die Schüler-Nachmittagsbetreuung und in den Hilfswerk-Kindergärten. Nähere Infos bei Birgit Mikesch unter 0664/80765 1902.