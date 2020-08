SAXEN, BAUMGARTENBERG. Am 29. Juli fand die Jahreshauptversammlung des Vereins „Freilichtmuseum Sturmmühle-Landleben Strudengau“ natürlich in der Sturmmühle statt. Der Verein betreibt das von Ernst Grillenberger ins Leben gerufene Leader-Projekt, in dem das Leben auf dem Land vor 50 bis 100 Jahren anschaulich gezeigt wird. Obmann Johann Wiesmayr begrüßte die Ehrengäste Bürgermeister Erwin Neubauer, Ernst Grillenberger und Leader-Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer und gab einen Überblick über die Aktivitäten und über die Besucherstatistik.

Erweiterung angedacht

Hinterdorfer berichtete über aktuelle Projekte in der Leader-Region und führte die anschließende Neuwahl durch, bei der Wiesmayr als Obmann bestätigt wurde. Als seine Stellvertreterin wurde Margit Nefischer gewählt. Kassier ist Johann Langeder, Schriftführerin Maria Gusenleitner und Kassaprüfer Franz Nefischer. Das Freilichtmuseum wird ständig ergänzt und es wird sogar an eine Erweiterung gedacht. Interessierte Personen, die bei diesem Themenpark mitwirken möchten, können sich beim Obmann unter der Tel. Nr. 0677/61237870 melden.