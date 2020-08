PERG. "Als Junge ÖVP der Stadt Perg ist es uns ein besonderes Anliegen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche eine faire Chance auf ordentliche Bildung hat. Da das in einigen Ländern Europas noch immer nicht ausreichend gewährleistet ist, wollen wir uns dieses Jahr bewusst dafür einsetzen und haben Schulmaterialien gesammelt", sagt JVP-Bezirksobmann Fabian Pischinger.

Im vergangenen Jahr konnte die Junge ÖVP in ganz Österreich über 5.000 Schulkinder in Rumänien mit dringend benötigten Schulmaterialien versorgen. "Auch wir JVP'ler aus Perg freuen uns, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können", so Pischinger.