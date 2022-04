RIED/RIEDMARK, KATSDORF. Hui statt Pfui – unter diesem Motto war auch die Landjugend Ried/Katsdorf bei der Müllsammelaktion dabei. In beiden Gemeinden wurde an den ersten beiden Aprilwochenenden fleißig Müll gesammelt. Trotz rauen Wetters halfen einige Mitglieder mit, die Wiesen und Felder vom Müll zu befreien. Die Landjugend hält auch abseits von speziellen Aktionen die Augen offen: "Bei Spaziergängen darf ein Sackerl nie fehlen. So sammeln wir auch während des Jahres den weggeworfenen Müll ein – für unsere Umwelt!", so Leiterin Lisa Palmetshofer.