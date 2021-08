Die "Freunde der Burgruine Spilberg" fanden im letzten Moment einen neuen Vereinsobmann. Zum Bericht vom März 2021.



LANGENSTEIN. Die Jahreshauptversammlung (JHV) der „Freunde der Ruine Spilberg“ fand im Rahmen eines Dämmerschoppens im Burghof bei herrlichem Sommerwetter statt. Unter den Ehrengästen waren Bürgermeister Christian Aufreiter, Leader-Obmann-Stv. Franz Haslinger und Leader-Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer. Beachtlicher Tätigkeitsbericht von Kassier Gerhard Neugschwandtner: Es wurden seit 2013 zweimal 200.000 Euro in die Sicherung und den Erhalt der Burg investiert. Einmal in Form von Bargeld/Sponsoren/Förderungen und einmal in Form von 20.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder, wenn man die Stunde mit 10 Euro rechnen würde. Einstimmig wurde Christian Peters zum neuen Obmann gewählt. Obmann-Stv. ist Doris Hanl, Kassierin Sylvia Peters, Kassier-Stv. Frederic Tartarone, Schriftführerin Sarah Eibinger, Schriftführer-Stv. Christine Artmayr. Der neue Obmann stellte die Pläne für die Zukunft vor, zu denen neben weiteren Sicherungsarbeiten auch Öffnungsschritte gehören.

Interessierte finden nähere Infos unter spilberg.at