ST. NIKOLA AN DER DONAU, OÖ, WIEN. Vor 60 Jahren am 15. August legte Pater Josef Bauernfeind sein Ordensgelübde, seine Profess, bei den Salesianern Don Boscos ab. Im Geist ihres Ordensgründers Johannes Bosco (1815 - 1888) tun sie dies mit Liebenswürdigkeit, Vernunft und Religion. Don Bosco gilt als Sozialpionier der katholischen Kirche. Sein Orden ist weltweit, besonders in den Missionen verbreitet.

Bauernfeind wurde 1933 in St. Nikola geboren, mehrmals übersiedelte die Familie in Oberösterreich. Bevor er in den Orden eintrat, lernte er Bäcker. Nach der Priesterweihe 1968 wirkte er als Erzieher in Linz und Klagenfurt und als Kaplan in Wien. Viele Jahre war er Krankenhaus-Seelsorger. Pater Bauernfeind war aber auch eine starke Stütze im Büroalltag des Provinzialats der Salesianer in Wien Hietzing. Seine Mitbrüder und Freunde erfreut er bei vielen Gelegenheiten immer wieder mit selbst gereimten Gedichten. Mit seinem heurigen 60-jährigen Professjubiläum siedelt Pater Josef Bauernfeind in die Seniorengemeinschaft nach Amstetten.