Großer Andrang herrschte am Mittwoch (13. April) vor dem Marktstadl in Baumgartenberg. Kein Wunder, war doch der Osterhase in Person des Pergers Josef Irsiegler zu Gast.

BAUMGARTENBERG. Josef Irsiegler sorgt mit seinen Fahrten im rosaroten Manner-Cabrio aktuell für positive Schlagzeilen. In seinem Koffer hatte der 76-Jährige jede Menge Süßigkeiten und Ostereier, die er an die Mädchen und Buben verteilte. Zunächst wurden rund 40 Kindergarten- und 20 Krabbelstuben-Kinder beschenkt. Gegen 10 Uhr strömten die Familien herbei. Heiß begehrt war neben der Nascherei auch ein Selfie mit dem Langohr und ein Probesitzen im schneidigen Cabrio.

Vielen Kindern eine Freude bereitet

Irsiegler zeigte sich "überwältigt", weil so viele Besucher gekommen waren. Mit der Aktion will er Kindern eine Freude bereiten. Und das ist ihm gelungen. Bürgermeister Gerhard Fornwagner und Vizebürgermeisterin Christina Brunner ließen es sich nicht nehmen, den Osterhasen persönlich zu empfangen. Auch weitere Gemeinde-Vertreter schauten vorbei.

Diese Woche noch in Arbing und Pabneukirchen

Wer den Osterhasen sehen will: Am Donnerstag (14. April) ist er um 10 Uhr am Dorfplatz in Arbing zu Gast. Am Freitag (15. April) kommt er nach Königswiesen (9.30 Uhr, Pfarrheim), Unterweißenbach (11 Uhr, Spar-Markt Gerner) und Pabneukirchen (13 Uhr, Gemeinde-Vorplatz). Der Osterhase und die BezirksRundSchau freuen sich auf viele Besucher!

