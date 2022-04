Die Waldhausnerin Alexandra Holzer organisiert zwei beliebte Traditionsmärkte in Wien, der Ostermarkt wartet heuer mit einer besonderen Attraktion auf.

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU, WIEN. Seit Jahren organisiert Alexandra Holzer auf der Freyung den Altwiener Ostermarkt sowie den Christkindlmarkt. "Nach zwei Jahren pandemischer Zwangspause kann ich wieder einen Ostermarkt in Wien veranstalten" freut sich Holzer. "Es ist sensationell angelaufen, vor allem auch, weil ich am Markt eine riesige Ukraine-Spenden-Aktion mit Benefizständen initiiert habe", erzählt sie. Am Mittwoch (6. April) war Staatssekretärin Claudia Plakolm beim Benefiz-Sekt-Mobil zu Gast und stellte sich in den Dienst der guten Sache.

Riesige, handbemalte Ostereier aus Lemberg

Ein echtes Highlight: Mit Opernstar Zoryana Kushpler und der Nationalrats-Abgeordneten Maria Großbauer gelang es Holzer, 35 riesige, handbemalte Ostereier von der Ukraine nach Wien zu holen. Die Kunstobjekte sind nun bis Ostermontag am Markt auf der Freyung ausgestellt und werden verkauft. Das Geld kommt der Ukraine-Nothilfe zu Gute. Die großen Ostereier werden beim normalerweise jährlich stattfindenden Ostereierfestival in Lemberg in der Ukraine präsentiert.

Wer einen Wien-Trip plant: Der 31. Altwiener Ostermarkt auf der Freyung findet von 1. bis 18. April täglich von 10 bis 20 Uhr statt.

http://www.altwiener-markt.at

