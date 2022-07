Mit einem fetzigen Musical wurde auf ein Vierteljahrhundert Musikmittelschule zurückgeblickt.

SAXEN. Die Musikmittelschule Saxen feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen, außerdem wurde das Schulgebäude vor 30 Jahren erbaut. Ihr Jubiläum feierte die Schule am 30. Juni und 1. Juli im Turnsaal der Schule mit dem Musical "#throwback", was auf Deutsch so viel wie Rückblick bedeutet. In Form von Musik, Chorgesang, Tanz und Schauspiel entführten die Schülerinnen und Schüler die vielen Gäste auf eine erfrischende musikalische Reise der vergangenen Jahre. Nach der Aufführung gab es für die beteiligten Lehrer und Schüler tosenden Applaus.

Verdiente Pädagoginnen wurden geehrt



"Ihr seid in den letzten Wochen wirklich über eure Grenzen gegangen", lobte Maria Reindl die Beteiligten. Die Direktorin begrüßte am 30. Juni Schul-Qualitäts-Manager Andreas Reisinger, Klams Bürgermeister Johannes Achleitner und Saxens Vizebürgermeister Thomas Engler. Die verdienten Pädagoginnen Anna Fischer und Karin Kutschar treten in den Ruhestand. Reisinger sprach ihnen vor dem Musical im Namen der Bildungsregion Dank und Anerkennung aus.

Corona durchkreuzte die Feier-Pläne



Den Musikschwerpunkt gibt es an der Mittelschule seit Herbst 1997. Um das gebührend zu würdigen, hätte das ganze Schuljahre im Zeichen des Jubiläums stehen sollen. Corona hat dies leider verhindert. Umso größer war die Freude über den gelungenen Vortragsabend am 3. Mai und nun die Musical-Aufführung.

