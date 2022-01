Am 27. Jänner 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Jänner hat sich die SPÖ-Bezirksorganisation Perg an der Aktion #WeRemember beteiligt.



BEZIRK PERG. „Wir wollen damit ein Zeichen für unsere historische Verantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus setzen", sagen SPÖ-Bezirksvorsitzender Erich Wahl und SPÖ-Nationalrats-Abgeordnete Sabine Schatz. „Niemals zu vergessen und der Opfer zu erinnern, heißt auch, Schlüsse für unser tägliches Handeln zu ziehen. Aktuell nehmen wir grobe Verharmlosungen der Verbrechen des Holocausts und antisemitische Verschwörungsmythen wahr. Diese müssen wir mit aller Deutlichkeit verurteilen und den steigenden Antisemitismus in der Gesellschaft bekämpfen", sind sich Wahl und Schatz einig.