Wildfleisch ist das gesündeste Fleisch überhaupt. Welche zahlreichen weiteren Vorteile der Kauf und der Verzehr von Wildbret bieten, weiß Gerhard Buchmayr von der Windegger Jägerschaft.

SCHWERTBERG. "Unser Wildbret stammt zu 100 Prozent aus der unmittelbaren Umgebung. Bei jedem Stück Fleisch, das wir verkaufen, ist punktgenau rückverfolgbar, welcher Jäger das Tier wann und wo geschossen hat”, berichtet Buchmayr. Die gute Qualität des Windegger Wildbrets, die auch auf der peniblen Einhaltung hygienischer Standards bei der Verarbeitung basiert, hat sich bereits über den Bezirk Perg hinaus herumgesprochen. “Wir haben Kunden, die von weit her kommen. Das freut uns natürlich”, sagt Buchmayr, der gerne betont, dass Wild nicht nur im Herbst, sondern das ganze Jahr über auf dem Speiseplan stehen sollte.

Wildfleisch ist mager und hat hohen Eiweißgehalt



Die Liste der Vorzüge, die Wildbret bietet, ist tatsächlich lang. Gesundheitsbewusste schätzen an diesem Fleisch, dass es kalorienarm ist, aber einen hohen Eiweißanteil hat. Der Anteil an ungesättigten Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren ist hingegen hoch, was Herz- und Gefäßkrankheiten vorbeugen kann. Da die Tiere (die laut Abschussplan der Behörde ohnehin zu erlegen sind) in der Natur leben, ist ihr Fleisch frei von Stresshormonen, Medikamenten oder Chemikalien. In Zeiten des Klimawandels nicht zu vergessen ist freilich auch der außerordentlich gute ökologische Fußabdruck, der sich aus dem geringen Transportweg ergibt.

Küchenfertig erhältlich

Die Windegger Jägerschaft bietet das Wildbret portioniert und küchenfertig an. Vom Reh können Konsumenten etwa aus Schulter-, Rücken- oder Schlögelstücken wählen. Außerdem gibt es vakuumiertes Edelragoutfleisch. “Unser Markenzeichen ist auch, dass wir nur Fleisch von jungen Tieren, die maximal drei Jahre alt sind, verarbeiten. Somit kann man sicher sein, dass es von bester Qualität und zart ist”, sagt Buchmayr. Weiters werden Wurstprodukte in verschiedenen Sorten angeboten. Diese zeichnen sich ebenfalls durch ihren geringen Fettanteil (nur 25-28 %) und die natürlichen Zutaten aus.

Wildbretverkauf im alten Feuerwehrzeughaus

Geöffnet hat der Wildbretverkauf an der Adresse Winden 5a (altes Zeughaus) an jedem 1. Samstag im Monat. Infos gibt es auch auf der Facebook-Seite Wilddirektvermarktung Windegg oder unter Tel. 0699/81724786.